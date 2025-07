Door een toekomstige wijziging van de Mediawet zal het Commissariaat voor de Media (CvdM) voorlopig geen aanwijzingsprocedures voor publieke lokale omroepen starten. Dit bericht het Commissariaat op haar website.

Mediawet

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een wijziging van de Mediawet, ter versterking van de lokale publieke media-laag. Het wetsvoorstel brengt met zich mee dat het huidige aantal van meer dan 220 Nederlandse lokale publieke omroepen per 1 januari 2028 wordt teruggebracht naar 80 lokale publieke omroepen, ‘streekomroepen’ genoemd. Eind 2026/begin 2027 start het Commissariaat aanwijzingsprocedures, ter aanwijzing van lokale publieke omroepen voor de periode vanaf 1 januari 2028.

De minister van OCW streeft ernaar dat de gewijzigde Mediawet per 1 juli 2026 in werking treedt en voorziet de feitelijke start van het nieuwe lokale publieke mediastelsel per 1 januari 2028. Als het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen, worden alle aanwijzingen van lokale publieke omroepen die aflopen tussen 1 juli 2026 en 1 januari 2028, verlengd tot 1 januari 2028.

Aanwijzingsprocedures

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de lokale aanwijzingsprocedures. Normaal gesproken start het Commissariaat één jaar voordat een aanwijzing van een lokale publieke omroep afloopt, een aanwijzingsprocedure voor het betreffende verzorgingsgebied. Dat verandert. Vanwege het wetsvoorstel start het Commissariaat geen aanwijzingsprocedures voor de verzorgingsgebieden waar de aanwijzing van de zittende lokale publieke omroep afloopt tussen 1 juli 2026 en 1 januari 2028.

Aanwijzingsprocedures hebben voor die verzorgingsgebieden geen nut; de aanwijzingen van de betreffende zittende lokale publieke omroepen worden immers verlengd tot 1 januari 2028 wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Geen gevolgen voor lopende aanwijzingsprocedures

Het bovenstaande heeft geen gevolgen voor de lopende lokale aanwijzingsprocedures. Alle lopende lokale aanwijzingsprocedures worden afgerond. De aanwijzingen van de lokale publieke omroepen die in een lopende aanwijzingsprocedure zitten, lopen namelijk af vóór 1 juli 2026 en worden daarom niet op basis van de wetswijziging verlengd tot 1 januari 2028.