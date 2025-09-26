De nominaties voor de Lokale Media Awards 2025 zijn bekend gemaakt door de NLPO, de overkoepelende organisatie van streek- en lokale omroepen in Nederland.

Lokale Media Awards

De Lokale Media Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste en meest impactvolle producties van de lokale publieke omroepen in Nederland. Op zaterdag 8 november 2025 worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater Gooiland in Hilversum.

“Enorme sprong”

“Lokale omroepen hebben een enorme sprong gemaakt: professioneler, sterker en relevanter dan ooit. Hun groei laat zien hoe belangrijk het is dat ze hun eigen stem vinden en aansluiten bij de gemeenschap. Daarbij durven ze te experimenteren en te vernieuwen, waardoor ze hun plek in de samenleving steeds verder versterken”, zegt juryvoorzitter Sofie van den Enk over de inzendingen van dit jaar.

Vernieuwingen

De Lokale Media Awards bewegen mee met de ontwikkeling van de sector. In 2025 worden er daarom een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Zo mag elke lokale omroep dit jaar één gratis inzending per categorie doen. Dit geeft elke lokale omroep een gelijke kans om hun werk onder de aandacht te brengen en te laten beoordelen. Daarmee krijgen ook meer makers de kans om hun werk te laten zien.

Alle genomineerden van dit jaar per categorie:

Nieuws en achtergronden:

De donkere kant van het raadslidmaatschap (Dtv Nieuws)

Duizenden huizen verzakt door bodemdaling (OPEN Rotterdam)

Gemeente Almere hield cruciale informatie achter over komst coffeeshop; juridisch mijnenveld dreigt (1Almere)

Audio:

Desirée uit het Noordschebos en de sloop van een bijzondere buurt (De Orkaan)

Gezichten van Verzet (1Almere)

Motie Twee (Twee)

Video:

80 jaar vrij Twente (1Twente/Twente FM)

Politieke Explainervideo’s 1Almere (1Almere)

Rotterdam Rave Culture – 30 Years of Heritage (OPEN Rotterdam)

Presentatie:

Bob Brinkman (Den Haag FM)

Florian Franken (OPEN Rotterdam)

Marie Laeven (1Almere)

Aanstormend talent:

Britt Gnodde (OOG)

Jasmine van der Gaast (AT5)

Lisan van ’t Hof (Streekomroep West-Friesland)

Marlin Rosing (ZO!34)

Sali Cisse (OPEN Rotterdam)

Youri Buis (Omroep P&M)

Maatschappelijke impact:

Dit iS Venlo (dossier Buitenbad Groot Venlo) (Omroep Venlo)

Het is klaar: dit is de zaak Ardesch in 15 minuten (1Twente)

Pop-up Redacties in de Wijken (1Almere)

Meer informatie via de website van de NLPO.