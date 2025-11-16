De afgelopen periode zijn er diverse lokale- en streekomroepen gestart met hun uitzendingen via de digitale ether (DAB+).

Regio Hardenberg

In de regio Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Twenterand zijn diverse lokale omroepen gestart met hun uitzendingen via DAB+. De omroepen Delta FM (Twenterand), Omroep NOOS (Hardenberg / Dedemsvaart) en Vechtdal FM (Dalfsen/Ommen) zijn in hun regio te beluisteren via kanaal 5B.

Son en Breugel

In de regio Eindhoven is sinds kort Radio S&B (Son en Breugel) te beluisteren via DAB+. De omroep is samen met andere lokale omroepen uit deze regio te beluisteren via kanaal 5A.

Regio Dordrecht

Sinds medio oktober zijn ook diverse lokale omroepen in de regio Dordrecht gestart met hun uitzendingen via DAB+. Het gaat om Drechtstad FM (Dordrecht eo), Radio Ridderkerk, MerweRTV (Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam), ATOS Radio (Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht), KLOK Radio (Alblasserdam en Molenlanden) en Radio A-FM (gemeente Altena). De omroepen zijn in hun regio te horen via kanaal 6A.