(update)De afgelopen weken zijn diverse lokale/streekomroepen gestart met hun uitzendingen via de digitale ether (DAB+). Omroepen die een vergunning hebben aangevraagd voor uitzendingen op DAB+ moeten hun uitzendingen voor 1 september aanstaande hebben gestart.

RTV Katwijk

Sinds deze week is RTV Katwijk te horen via het digitale DAB+-netwerk voor de regio Leiden op kanaal 9D. Dit netwerk was al enige tijd on-air maar RTV Katwijk ontbrak nog. Sinds woensdag 20 augustus is RTV Katwijk ook via DAB+ te beluisteren.

SRC

Streekomroep SRC (de streekomroep van Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe) is sinds vrijdag te beluisteren in een groot deel van midden Nederland via kanaal 11B. Er wordt uitgezonden vanaf de zendmast in Lopik waardoor de radiozender een groot bereik heeft via DAB+. “De uitzendingen via FM en internet blijven uiteraard gewoon beschikbaar. Met de toevoeging van DAB+ kiest SRC voor een hybride aanpak, zodat luisteraars zelf kunnen bepalen hoe ze hun favoriete programma’s volgen: digitaal of via de vertrouwde FM-frequentie“, aldus de radiozender op haar website. Sinds maandag 25 augustus zijn ook Regio 90/90FM (Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede) en themazender RN7NL (Nijmegen eo) te beluisteren via kanaal 11B.

Regio Nijmegen

Sinds vorige week zijn de streekomroepen RN7 (Nijmegen en omstreken), GL8 (Heumen en Mook en Middelaar) en omroep Berg en Dal te beluisteren in hun verzorgingsgebied via kanaal 6B.

Zeeland

Sinds dit weekeinde zijn de streekomroepen Omroep ZVL (Zeeuws-Vlaanderen), Streekomroep De Bevelanden (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) en W-FM (Walcheren) te beluisteren via de digitale ether op kanaal 9D. Voor Streekomroep de Bevelanden betekent dit een belangrijke stap vooruit. “DAB+ is essentieel om iedereen in onze regio van een goede en storingsvrije ontvangst te voorzien”, aldus de omroep op haar website.

Noord-Limburg

In Noord-Limburg zijn sinds vorige week de omroepen Weert FM en ML5 (Leudal, Maasgouw en Roermond) te beluisteren via DAB+ op kanaal 5B.

Meer lokale omroepen..

Het is de bedoeling dat vanaf 1 september alle lokale omroepen die een vergunning hebben aangevraagd voor DAB+ hun uitzendingen zijn gestart.