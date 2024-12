Woensdag zijn de uitzendingen gestart van een lokaal DAB+–netwerk in de regio Leiden. De uitzendingen zijn te horen via kanaal 9D.

Aanbod

Via het lokale DAB+-netwerk in de regio Leiden (allotment 27) zijn de uitzendingen te horen van de lokale omroepen Centraal+ (o.a. Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude), Unity NL (Leiderdorp) en BO (Bollenstreek). De exploitatie van het netwerk is in handen van Radio Netwerk Nederland. Er wordt uitgezonden vanaf een zendmast in Oegstgeest.

Ontzorgen

“Radio Netwerk Nederland neemt de omroepen volledig werk uit handen. Het enige dat zij hoeven te doen, is hun gegevens en programma’s aanleveren in het Audio Verbindings Centrum (AVC) in Sneek. Vanaf dat moment regelt Radio Netwerk Nederland alles: van de technische configuratie tot de operationele uitvoering. Met deze aanpak biedt Radio Netwerk Nederland een betrouwbare, efficiënte en zorgeloze oplossing voor omroepen die hun bereik willen vergroten via DAB+”, aldus de exploitant in een persbericht. Deze exploitant faciliteerde eerder lokale DAB+-netwerken in onder andere Rotterdam, Twente, Leeuwarden, Tilburg en Den Bosch.