Vandaag rond 11.30 uur zijn de uitzendingen gestart van een lokaal DAB+–netwerk in de regio Rotterdam. De uitzendingen zijn te horen via kanaal 6D.

Aanbod

Via het DAB+-netwerk vanuit Rotterdam zenden de radiozenders Radio 972, Hofstad Radio, Girlpower, Sunrise FM en Arrow Bluesbox uit. Er wordt uitgezonden vanaf de toren aan de Waalhaven in Rotterdam. “Door de zender te plaatsen op het hoogste punt van de Waalhaventoren in Rotterdam, wordt een groot deel van de regio nu voorzien van sterke en betrouwbare DAB+ dekking‘, aldus zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN) in een persbericht. Deze exploitant faciliteerde eerder lokale DAB+-netwerken in onder andere Twente, Leeuwarden, Tilburg en Den Bosch.

“Snelle uitvoering”

Een snelle uitvoering van dit lokale netwerk was cruciaal vanwege de decemberperiode, een belangrijke tijd voor de omroepen, aldus RNN in een persbericht. “In overleg stelde Radio Netwerk Nederland direct een plan op om de zender zo snel mogelijk operationeel te krijgen, met de nadruk op maximale dekking, zowel binnenshuis als onderweg. Het hoogste punt van de ruim 200 meter hoge Waalhaventoren is hiervoor de meest optimale locatie. Dit maakt dit allotment tot één van de grootste DAB-zenders in zijn soort“.