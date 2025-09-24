De Rijswijkse gemeenteraad gaat Stichting Omroep Rijswijk opnieuw aan het Commissariaat voor de Media adviseren om aangewezen te worden als lokale omroep voor Rijswijk. Dit bericht Feel Good Radio, de radiozender van de Stichting Omroep Rijswijk, op haar website. Naast Stichting Omroep Rijswijk was ook Stichting Media Rijswijk in de race voor de licentie.

Aansluiting op informatievoorziening inwoners

In het rapport voor de aanwijzing van de licentie van de gemeente Rijswijk wordt Stichting Omroep Rijswijk vooral positief beoordeeld op het gebied van aansluiting op diversiteit en informatiebehoefte inwoners, aanbodkanalen en platforms, samenwerkingen met lokale partners en/of organisaties, interactie en participatie inwoners en financiële situatie.

Samenwerking

De lokale omroepen van Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Delft hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend om samen verder te gaan als één gezamenlijke streekomroep. De omroepen gaan er samen voor zorgen dat de lokale identiteit per gemeente gewaarborgd blijft in de uitvoering van de streekomroep.