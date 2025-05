De lokale omroepen van Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Delft hebben een intentieovereenkomst getekend om samen verder te gaan als één gezamenlijke streekomroep. Dit berichten de omroepen in een persbericht.

Streekomroep

In 2028 wordt de nieuwe mediawet van kracht. Vanaf dat moment moeten de omroepen uiterlijk gefuseerd zijn tot streekomroep. In eerste instantie zou de lokale omroep van Delft als zelfstandige streekomroep verder gaan maar door een aanpassing in de opzet van de streekomroepen wordt nu samenwerking gezocht met de lokale omroepen van Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. In Delft zendt Omroep Delft uit, in de gemeenten Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp zendt Feel Good Radio/TV uit.

Lokale identiteit blijft belangrijk

De NLPO, het overkoepelende orgaan voor de lokale omroepen, staat achter de vorming van de streek met de drie omroepen en keurde de indeling van deze streek recent goed. De omroepen gaan er samen voor zorgen dat de lokale identiteit per gemeente gewaarborgd blijft in de uitvoering van de streekomroep.

Gesprekken leiden tot nieuwe omroep

“We waren al een tijd met elkaar in gesprek, maar met het uitspreken van de intentie kunnen we nu concrete stappen maken om de omroepen op termijn in elkaar te schuiven. Samen bezitten we een sterk journalistiek product, succesvolle radio- en tv kanalen en een team van enthousiaste vaste krachten, vrijwilligers en stagiaires,” aldus Ronald van der Meij, bestuursvoorzitter van Stichting Omroep Rijswijk en Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp.

Cees van Velzen, voorzitter van de raad van toezicht van Omroep Delft voegt er aan toe: “Aanvankelijk vonden we het niet zo noodzakelijk om de streek aan te passen, maar inmiddels zijn we overtuigd van de voordelen van schaalvergroting en het gebruik maken van elkaars sterke punten. Samen maken we het beter dan het was.”

Indeling streekomroep

Links de oude situatie, rechts de nieuwe situatie (bron NLPO)