Van 18 tot en met 21 december staat 60’s & 70’s Feel Good Radio volledig in het teken van de Legendarische Lijst.

“500 mooiste liedjes”

Tijdens deze speciale uitzending presenteert het radiostation de 500 mooiste liedjes ooit gemaakt, met een focus op de jaren zeventig. “De lijst bevat hoogtepunten uit dat decennium en biedt luisteraars een overzicht van tijdloze klassiekers die nog steeds geliefd zijn”, aldus de radiozender.

Live te beluisteren en meekijken

De Legendarische Lijst is dagelijks live te beluisteren van 09:00 tot 18:00 uur op 60’ & 70’s Feelgood Radio. De uitzendingen zijn beschikbaar via DAB+ in een groot deel van Zuid-Holland, de digitale kabel en online.

Luisteraars kunnen ook live meekijken in de studio via Ziggo kanaal 44 en via feelgoodradio.nl, waardoor ze het proces achter de schermen kunnen volgen terwijl de nummers worden gedraaid. De uitzendingen beginnen donderdag 18 december om 9.00 uur.