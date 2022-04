Feel Good Radio, de lokale radiozender voor de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk is een themakanaal gestart voor senioren: Feel Good 60’s & 70’s Hits. De nieuwe radiozender is te beluisteren via DAB+ en diverse digitale radiopakketten in de regio rond Den Haag.

“Thuis voelen”

De zender is op 1 april gestart met haar proefuitzendingen maar inmiddels officieel gelanceerd. Music Director Stephan Koot: “Veel radiostations richten zich op de jongere doelgroep, maar eigenlijk wordt de radioluisteraar steeds ouder. We merkten steeds vaker dat de oudere doelgroep behoefte heeft aan meer liedjes uit hun jeugd. Daarom hebben we als lokale omroep gekozen voor een tweede kanaal waar de senioren zich ook thuis voelen.”

Succes

In een persbericht noemt Feel Good Radio de start van de nieuwe succesvol. Stephan Koot: “We kregen in de eerste week na de start al veel reacties van luisteraars in de leeftijd van 60+ die ons massaal bedankten voor de leuke muziek. We merken ook dat verschillende luisteraars ons vertellen dat ze zich minder eenzaam voelen door de muziek die we draaien.”

Samenwerking met verzorgingstehuizen

Feel Good 60’s & 70’s Hits gaat de verbinding zoeken met plaatsen waar veel senioren samenkomen. Zo wordt de samenwerking gezocht met verzorgingstehuizen en zal spoedig gestart worden met live programma’s waarbij luisteraars hun favoriete liedjes kunnen aanvragen op het radiostation. Koot besluit: “Lokaal moet ook echt lokaal zijn, samen met de mensen in onze gemeenten!”

Luisteren

De nieuwe radiozender is te beluisteren in de regio Den Haag via DAB+ op kanaal 11B. In de regio zijn de uitzendingen ook te beluisteren via KPN (kanaal 1021), Ziggo (kanaal 919) en SKP (kanaal 910). Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via de website feelgoodradio.nl.