In een aantal regio’s is het aanbod via de digitale ether verder uitgebreid. Er zijn nieuwe radiozenders toegevoegd aan lokale DAB+-netwerken.

Radio 121

In de regio Eindhoven zijn sinds kort de uitzendingen van Radio 121 te horen via de digitale ether op kanaal 7B. De start van Radio 121 was eerder al in januari voorzien maar enige maanden uitgesteld. De verwachting is dat Radio 121 binnenkort in meer regio’s via DAB+ is te ontvangen. Wereldwijd is

de radiozender te beluisteren via Internet. De radiozender richt zich op 40-plussers en wil het “oude radiogevoel” weer laten herleven.

Feelgood 60’s&70’s

In de regio Den Haag / Leiden zijn sinds vandaag de uitzendingen te horen van de radiozender Feelgood 60’s & 70’s via DAB+ op kanaal 11B. De radiozender is een initiatief van de stichting Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.