Radio 121 is vanaf januari in delen van Nederland te beluisteren via DAB+. Daarnaast zal de radiozender wereldwijd te beluisteren zijn via Internet.

Radio 121

Radio 121 heeft al eerder uitgezonden in Nederland als commerciƫle radiozender. In de jaren negentig was de radiozender via de kabel en satelliet te horen. In 2022 maakt de zender een nieuwe start via DAB+ en Internet.

40+-ers

De radiozender werd destijds opgericht door Eddy Willemsen. Willemsen blaast samen met Niels Goudriaan (o.a. Radio Dolfijn op CuraƧao) de radiozender in januari 2022 nieuw leven. De radiozender gaat zich richten op de doelgroep 40+. “We laten de beste pop/rock muziek horen uit de jaren 70, 80, 90 en 00. Natuurlijk vergeten we ook de huidige hits en die van de laatste 20 jaren niet!“, aldus de radiozender. De programmering moet nog bekend worden gemaakt maar wel is bekend dat het weerbericht wordt verzorgd door Piet Paulusma.

DAB+

De radiozender gaat in delen van Nederland uitzenden via DAB+. De radiozender maakt hiervoor gebruik van een aantal lokale DAB+-netwerken. Zo heeft Agentschap Telecom inmiddels vergunningen afgegeven voor het uitzenden via DAB+ in de regio Purmerend/Volendam, Almere, Uden/Oss en Eindhoven. Via de website van de radiozender is te lezen dat de radiozender ook de in de regio Delft/ Vlaardingen / Rotterdam via DAB+ wil gaan uitzenden. Wereldwijd gaat de radiozender uitzenden via Internet.

Bereik DAB+ Radio 121 / Bron website Radio 121