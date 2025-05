De Stichting Lokale Omroep Texel heeft in samenwerking met RTV NOF en Omroep Zilt een officiële aanvraag ingediend voor het oprichten van een nieuwe streekomroep: de Waddenomroep. Dit is te lezen op de inmiddels gelanceerd website waddenomroep.nl.

Streekomroep

Momenteel heeft alleen Texel een lokale omroep in de vorm van Radio Texel. Voor de overige eilanden in Waddenzee is er geen publieke lokale omroep. Deze samenwerking tussen de drie omroepen komt voort uit de landelijke beweging richting professionalisering van de lokale omroepen. Volgens de plannen van de NLPO zullen vanaf 2028 nog tachtig streekomroepen actief zijn in Nederland.

Zelfstandigheid en samenwerking

Radio Texel zal worden voortgezet in de Waddenomroep. RTV NOF en Omroep Zilt blijven op dezelfde wijze werken, maar participeren daarnaast op journalistiek vlak in de Waddenomroep. Het is een logische stap omdat beide omroepen reeds op de eilanden werken. RTV NOF is de officiële lokale omroep voor Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, en verzorgt daarnaast regelmatig nieuws voor Ameland en Schiermonnikoog. Omroep Zilt is de officiële lokale omroep voor Waadhoeke en Harlingen, en richt zich ook op nieuws van Vlieland en Terschelling. Beide omroepen werken bovendien nauw samen met de regionale omroep Omrop Fryslân, deze samenwerking wordt ook binnen het verband van de Waddenomroep voortgezet.

2026

De beoogde Waddenomroep zal zich richten op het maken van een lokaal toereikend mediaaanbod voor de gehele Waddenregio – van Texel tot Schiermonnikoog. De drie omroepen wachten nu op het besluit van het Commissariaat voor de Media en hopen de Waddenomroep in 2026 formeel te kunnen lanceren.