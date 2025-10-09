Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft 77 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieregeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen. Dit bericht SVDJ op haar website.

500.000 euro

De lokale omroepen ontvangen voor 2026 en 2027 een totaalbedrag van 500.000 euro om zich voor te bereiden op de stelselwijziging die vanaf 2028 in moet gaan. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van de plannen van het ministerie van OCW om fors te investeren in de lokale journalistiek. Met de financiering kunnen omroeporganisaties zich voorbereiden op het nieuwe stelsel dat voorziet in 80 streekomroepen en in moet gaan op 1 januari 2028. Met deze wijziging neemt het Rijk de financiering van de lokale publieke omroepen over van de gemeenten.

‘We zijn erg blij met deze 77 toekenningen, die in totaal maar liefst 171 omroeporganisaties betreffen,’ zegt Pelle Matla, Projectleider Lokale Omroepen bij SVDJ. ‘Het is mooi om te zien dat we in bijna alle streken een aanvraag hebben kunnen honoreren. Dat zien we als een belangrijke impuls voor de lokale journalistiek.’

Laatste ronde voor stelselwijziging

De afgelopen jaren hebben steeds meer omroepen gebruik kunnen maken van de subsidieregeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen. Dit was de vierde en tevens laatste subsidieronde voordat de stelselwijziging ingaat. In totaal zijn er deze ronde 82 aanvragen ingediend. Bij de eerste ronde in 2023 was er ruimte voor 22 toekenningen, dat aantal is ieder jaar verhoogd. Deze vierde ronde kende het grootste budget: 40 miljoen euro, waarmee ruimte was voor 80 toekenningen.

Een overzicht van de omroepen die subsidie krijgen vind je hier.