(Update) Sinds dinsdag 27 mei zijn een aantal lokale radiozenders gestart met uitzendingen via de digitale ether (DAB+) in de regio Zuidwest-Drenthe. Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN) heeft hiervoor een zender in Hoogeveen in gebruik genomen.

Lokale radiozenders

Via het netwerk op kanaal 11B (allotment 17) zijn de radiozenders RTV SLOS (Steenwijkerland), DNO Radio (Staphorst en De Wolden), Radio Hoogeveen en RTV Meppel te beluisteren. Daarnaast is ook de commerciële radiozender HotRadio Classics te beluisteren via dit netwerk.

Uitbreiding

De zender in Hoogeveen die nu in gebruik is genomen door zenderexploitant RNN is een steunzender voor de hoofdzender in Meppel. Deze hoofdzender wordt binnenkort operationeel waardoor de ontvangst nog verder wordt verbeterd. “Met deze uitbreiding wordt het digitale bereik van de streekomroepen en lokale commerciële omroepen in deze regio aanzienlijk vergroot. Luisteraars kunnen nu rekenen op een betere ontvangst en een breder aanbod van regionale radiostations via de digitale ether (DAB+)“, aldus zenderexploitant RNN in een persbericht. Eerder deze week nam de zenderexploitant al een DAB+-netwerk in gebruik voor de regio Noordenveld / Westerkwartier.

Update 28/5: Woensdag is ook de zender in Meppel aangezet voor het DAB+ in Zuidwest-Drenthe. “De combinatie van beide zenders – in Hoogeveen en Meppel – zorgt ervoor dat luisteraars in de hele regio kunnen genieten van een betrouwbare ontvangst via DAB+. Dankzij deze digitale uitzendtechniek zijn lokale en regionale radiostations nu nog beter te beluisteren, zonder ruis en met een breder aanbod“, aldus RNN in een persbericht.

Wageningen en Arnhem

In de regio Arnhem/Wageningen is het zenderaanbod op het DAB+-netwerk sinds kort uitgebreid. Daar zijn nu ook de lokale radiozenders Studio Rheden, Radio Lingewaard, Connect (Zevenaar) en Connect Classics te horen via de digitale ether op kanaal 7B.