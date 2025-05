De streekomroep RTV Zulthe is sinds vandaag te horen via DAB+. De omroep is te horen in de digitale ether via kanaal 6D.

Radio Netwerk Nederland

RTV Zulthe is de streekomroep voor de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier. De uitzendingen via DAB+ zijn mogelijk gemaakt door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN). Er wordt uitgezonden vanaf een zendmast in Tolbert. Momenteel is de lokale omroep RTV Zulthe de enige omroep die te horen is via dit netwerk.

“Dankzij deze ontwikkeling is de streekomroep van de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier voortaan stevig vertegenwoordigd in de digitale ether.“, aldus RNN in een persbericht. De omroep is ook te horen via o.a. de FM (105.3 MHz) en wereldwijd via Internet.