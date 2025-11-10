Van 10 tot en met 13 november vraagt het Glazen Radiohuis aandacht voor laaggeletterdheid. Vanuit de mobiele studio van het Glazen Radiohuis in ‘s-Gravenzande zullen radio-uitzendingen te horen zijn waarin aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. In september werd er in Berkel en Rodenrijs al middels het Glazen Radiohuis aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Tot en met 13 november staat het Glazen Radiohuis op het Marktplein ‘s-Gravenzande. In de uitzendingen van deze bijzondere radiostudio is er extra aandacht voor laaggeletterdheid.

Schaamte doorbreken

“Het is bijna onvoorstelbaar dat in een ontwikkeld land als Nederland zoveel mensen met deze uitdaging worstelen”, zegt initiatiefnemer Joey Koeijvoets. “Met ons initiatief willen we laten zien dat laaggeletterdheid onder alle lagen van de bevolking voorkomt, en schaamte rondom dit onderwerp doorbreken.”

Initiatief

Het Glazen Radiohuis is een initiatief van Stichting Cineac, Stichting Lezen en Schrijven en Feel Good Radio in samenwerking met de Westlandse Omroep Stichting. Samen zetten de organisaties zich in om Nederlandse taalbeheersing te verbeteren en laaggeletterdheid terug te dringen. Vier jaar geleden organiseerden ze samen de eerste editie van het Glazen Radiohuis.

Luisteren kan via FM (87.6 MHz via WOS) DAB+ en Internet. Meer informatie via deze website.