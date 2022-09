Van maandag 12 september tot en met vrijdag 16 september staat in Rijswijk het Glazen Radiohuis. Vanuit deze locatie wordt er middels radio-uitzendingen aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid.

Glazen Radiohuis

Het Glazen Radiohuis is te vinden in winkelcentrum De Bogaard in het centrum van Rijswijk. De organisatie van het glazen huis is in handen van Stichting Cineac Den Haag. Een week lang besteden verschillende organisaties uit de regio Den Haag aandacht aan taal en het tegengaan van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met de taalvaardigheden lezen en/of schrijven, maar ook rekenen en digitale handelingen.

Door kleine activiteiten, optredens en interviews, in en om het Glazen Radiohuis, vraagt Cineac om aandacht voor het onderwerp laaggeletterdheid in Haaglanden en wat je eraan kunt doen. De uitzendingen zijn te volgen via de (lokale) radio, internet en televisie.

Uitzendingen

De uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Westland, Midden Delfland en Delft. Tijdens de week is het ook mogelijk om langs te komen en mee te praten over het onderwerp dat centraal staat. De uitzendingen zijn live te volgen via o.a. DAB+ in de regio Den Haag (kanaal 5C) en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via deze website.