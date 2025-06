3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor Spieren voor Spieren. Het Glazen Huis staat dit jaar op de Markt in ‘s-Hertogenbosch. Dat maakten 3FM-dj’s Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen zojuist bekend.

“Kracht van beweging”

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “3FM Serious Request is het evenement dat verbindt en mensen aanzet om iets goeds te doen voor elkaar. We willen deze editie met heel Nederland de kracht van beweging voelen. Juist voor kinderen met een spierziekte wordt dat steeds moeilijker, terwijl recent onderzoek uitwijst dat bewegen kan helpen om de spierziekte te vertragen. We willen deze kinderen niet langs de zijlijn laten staan. Dit doen we door geld op te halen voor behandelingen maar ook mogelijk maken om onder begeleiding te sporten. Dat gebeurt deze editie vanuit de stad Den Bosch, waar het Glazen Huis neerstrijkt op het prachtige decor van de Markt. We hopen dat heel Nederland, samen met ons en met heel hun hart, in beweging komt voor Spieren voor Spieren.”

3FM Serious Request

In de week voor kerst, van 18 t/m 24 december, staat radiozender 3FM en online kanalen van de radiozender volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis op de Markt in ‘s-Hertogenbosch. Welke 3FM-dj’s dit jaar in het Glazen Huis actievoeren wordt op een later moment bekendgemaakt.