3FM Serious Request wist deze editie miljoenen meer Nederlanders dan vorig jaar te bereiken, zo blijkt uit de vandaag bekend geworden bereikcijfers.

Recordopbrengst

Afgelopen kerstavond werd bekendgemaakt dat 3FM Serious Request in totaal €18.423.566,- heeft opgebracht voor Spieren voor Spieren. NPO 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer kwamen een week lang in actie vanuit het Glazen Huis op de Markt in Den Bosch.

Radio

Tijdens 3FM Serious Request luisterden dagelijks 800.000 Nederlanders naar 3FM, t.o.v. 650.000 vorig jaar. Het totale radiobereik steeg deze editie naar 2,6 miljoen Nederlanders; vorig jaar was dit 1,9 miljoen. Het luistertijdaandeel van de zender tijdens deze dagen bedroeg 7,0% (vorig jaar 6,1%). In de doelgroep 15-34 jaar was het luistertijdaandeel zelfs bijna 15% (vorig jaar 11,4%).

Televisie en on demand

Op televisie verzorgden Jurre Geluk en Julien Kooij dagelijkse updates op NPO 1 en NPO 3, inclusief de dagelijkse tussenstand (BNNVARA). Samen met de visual radio in de late avond en nacht bedroeg het totaalbereik 6,8 miljoen t.o.v. 6,4 miljoen vorig jaar. Ook via NPO 1 extra was 3FM Serious Request 24 uur per dag te volgen; dit bereikte 5,35 miljoen Nederlanders. Vorig jaar was dit 3,25 miljoen.

On demand is er via NPO Start meer dan 360.000 uur naar 3FM Serious Request gekeken. Vorig jaar was dit 210.000 uur.

Social media

Op Instagram bereikten de 3FM Serious Request-gerelateerde posts gecombineerd 55 miljoen views, tegenover ruim 37 miljoen in 2025. Het weekbereik kwam op 3,5 miljoen.