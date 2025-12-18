Vandaag gaat 3FM Serious Request van start vanuit Den Bosch. Het evenement is live te volgen op radio, televisie en Internet. 3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor Spieren voor Spieren.

Traditie

Traditiegetrouw voert 3FM in de week voor kerst actie voor het goede doel en zetten de dj’s zich samen met heel Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk geld in te zamelen, deze editie voor kinderen met een spierziekte. Er zijn 20.000 kinderen met een spierziekte in ons land. “Hoe eerder een spierziekte in beeld is, hoe groter de kans dat een kind geholpen kan worden. Vroegtijdige diagnose en de juiste behandelingen kan de achteruitgang van kinderen met een spierziekte afremmen of zelfs stoppen. Om elk kind met een spierziekte te kunnen helpen, is geld nodig voor onderzoek naar nieuwe behandelingen en medicijnen“, aldus 3FM op haar website.

DJ’s

Mart Meijer, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema worden opnieuw opgesloten in het Glazen Huis van 3FM om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Een week lang zijn de verrichtingen van de DJ’s te volgen op radio, televisie en Internet. Ook treden er veel artiesten rond op de Markt in Den Bosch. Een overzicht van de artiesten vind je hier.

Kijken en luisteren

3FM Serious Request is 24 uur per dag te volgen via 3FM, NPO Start of NPO 1 extra. Deze laatste zender is bij vrijwel alle aanbieders te volgen via kanaal 81. De zender kan ook online worden bekeken.

Meer informatie via deze website.