NPO 3FM en NPO FunX staan van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 januari 2026 volledig in het teken van Eurosonic Noorderslag (ESNS). Het is al weer de veertigste editie van het festival.

Eurosonic Noorderslag

Het festival Eurosonic Noorderslag bestaat eigenlijk uit twee festivals. Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa en vindt ieder jaar in januari op de woensdag, donderdag en vrijdag vóór Noorderslag plaats in Groningen. Tijdens het festival treden een kleine 250 bands en acts op, op 36 podia in de Groningse binnenstad. In tegenstelling tot Noorderslag treden tijdens Eurosonic artiesten op uit zowel Nederland als uit andere Europese landen.

3voor12 Radio

Op donderdag 15 januari barst het muzikale feest los in Groningen op 3FM. Op donderdag en vrijdag is 3voor12 Radio (VPRO) live te horen vanuit de stad. Tussen 22.00 en 01.00 uur neemt 3FM-dj Jasper Leijdens de luisteraar mee langs livemuziek, nieuw Europees talent en sfeervolle liveverslagen vanaf de Groningse straten en podia.

Popprijs 2026

Op zaterdag 17 januari verplaatst 3FM zich naar De Oosterpoort voor een avond vol Nederlands talent en muzikale hoogtepunten. Tussen 19.00 en 22.00 uur zijn Sophie Hijlkema en Mart Meijer te horen, waarna Sebastiaan Ockhuysen en Eva Cleven het stokje overnemen tot 01.00 uur. Omstreeks 22.45 uur is live op 3FM te horen wie de Popprijs 2026 wint. Meer informatie op de website van NPO 3FM.

Talentenpodium

Nieuw dit jaar is het gezamenlijke 3FM x FunX talentenpodium tijdens Noorderslag op zaterdag 17 januari. Hier staan de sterren van morgen centraal, met optredens van 3FM Trending Talent XXJulia, Fit (3FM), Dylisa (FunX), Lavils (FunX) en Joshua Peter (3FM). Het podium wordt gehost door 3FM-gezicht Julien Kooij en FunX-dj Ouassima Tajmout.

VPRO 3voor12

Tijdens de jubileumeditie van ESNS doet VPRO 3voor12 uitgebreid en crossmediaal verslag van het festival. Op 3voor12 Radio zijn live-optredens te horen. Tijdens Eurosonic, van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 januari, publiceert 3voor12 dagelijks een toplijst met hoogtepunten van het festival. Op vrijdag wordt een aflevering van podcast De Machine opgenomen in Groningen. Te gast is Tamás Kádár, festivaldirecteur van Sziget. Tijdens Noorderslag op zaterdag 17 januari recenseert 3voor12 alle optredens, met een afsluitende Top 25 op 3voor12.vpro.nl.

NPO Start en NPO 3

Op zaterdag 17 januari brengen 3FM-dj’s Vera Siemons en Justin Verkijk de jubileumeditie van Eurosonic Noorderslag live naar de huiskamers, met een livestream rechtstreeks vanuit De Oosterpoort in Groningen. De livestream is van 19.00 tot 01.00 uur te volgen via NPO Start en is tussen 22.00 en 23.00 uur ook live te zien op NPO 3 (NTR). Tijdens de uitzending schakelen de presentatoren tussen diverse zalen, met interviews en optredens van veelbelovend nieuw talent uit Nederland.