Inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM heeft een recordbedrag van 18,4 miljoen euro opgebracht. Dit bedrag gaat naar het goede doel van dit jaar: Stichting Spieren voor Spieren.

Record

Tot vandaag stond het record op ruim 13,8 miljoen euro, dat werd opgehaald in 2012 in Enschede. Vanavond werd met een eindshow bekend gemaakt dat de actie dit jaar bijna 18,5 miljoen euro heeft opgehaald.

Glazen Huis

Sinds vorige week zaten de dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer in het Glazen Huis op de Markt in Den Bosch. Voetbaltrainer Louis van Gaal, ere-ambassadeur van de stichting, opende vandaag rond 19.45 uur de deur van het huis waarna de dj’s het huis weer verlieten. Met een grote eindshow werd het eindbedrag bekend gemaakt.

Ongelooflijke eindstand

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “De dj’s, de ongelooflijke eindstand en de vele hartverwarmende reacties: ik ben behoorlijk sprakeloos. Deze editie vergeten we nooit meer. De sfeer in Den Bosch werkte als een aanstekelijk hartverwarmend vuurtje en heel Nederland heeft z’n hart laten gloeien. Dat voelden we iedere minuut. De prachtige muzikale aanvragen, de inspirerende sport-ambassadeurs van Spieren voor Spieren in combinatie met de open, soms aangrijpende gesprekken met de kinderen met een spierziekte in het Glazen Huis maakten deze week een emotionele achtbaan.”

Top Serious Request

Tot 22.00 uur is er nog een aftershow te horen rond 3FM Serious Request. Daarna gaat de Top Serious Request van start. Tot woensdag 31 december 12.00 uur deze Top Serious Request te horen. Tijdens de toplijst zijn de meest aangevraagde platen van 3FM Serious Request allertijden te horen. De top 10 van dit jaar is een mix van klassiekers en platen die tijdens deze editie van 3FM Serious Request het meest zijn aangevraagd. Het nummer Hoogtevrees van Bente was dit jaar het themalied van 3FM Serious Request en eindigde als het op één na meest aangevraagde themanummer. Het is daarmee een van de populairste themanummers van de afgelopen edities.