Vanaf 1 januari is Rob Janssen de nieuwe vaste zenderstem van NPO Zappelin. Als zenderstem kondigt hij programma’s aan en is hij ook de stem van andere promotionele uitingen van NPO Zappelin.

Vertrouwd gezicht

Rob Janssen is een vertrouwd gezicht van de publieke omroep. Op NPO 3FM presenteert hij al jarenlang diverse programma’s. Hij nam meerdere keren plaats in Het Glazen Huis tijdens 3FM Serious Request en is momenteel elke vrijdag op 3FM te horen tussen 16.00 en 19.00 uur in De Vrijdag Vuurwerk Show met Rob van de Radio (AVROTROS). Ook was hij presentator van de RadioRing.

Daarnaast was hij op NPO Zapp te zien als presentator in Natuur de Luxe (NTR) en in de rol van ‘Groenteman Gijs’, die in 2023 werd bekroond met de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied met Groente of fruit?.

“Groot voorrecht “

“Het is een groot voorrecht om de nieuwe zenderstem van NPO Zappelin te worden. Ik kijk ernaar uit om met mijn stem bij te dragen aan de herkenbaarheid en warmte van de zender, voor jonge kijkers en hun ouders. Zappelin biedt kindertelevisie waar we trots op kunnen zijn. Geweldig om daar deel van uit te mogen maken“, aldus Rob.