NPO 3FM dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen laten zich de week voor kerst opsluiten in het Glazen Huis. Het drietal maakt 18 t/m 24 december vanuit De Nieuwe Stad in Amersfoort 24 uur lang live radio en content met maar één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Het Vergeten Kind.

Goede doel

Traditiegetrouw voert 3FM in de week voor kerst actie voor het goede doel. Samen met Nederland zetten de dj’s zich dit jaar in voor de 100.000 vergeten kinderen van ons land. Door hun onveilige thuissituatie voelen deze kinderen zich ongewenst, ongeliefd en eenzaam en lopen ze een verhoogd risico om op latere leeftijd op het criminele pad te raken of werkloos te worden.

Het team van Het Vergeten Kind haalt kinderen uit hun negatieve leefklimaat en overlaadt ze tijdens speciaal georganiseerde activiteiten met positieve aandacht waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en veerkrachtiger worden.

Meer informatie via deze pagina.