Vandaag gaat 3FM Serious Request van start vanuit Zwolle. Het evenement is live te volgen op radio, televisie en Internet. 3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor Metakids.

Traditie

Traditiegetrouw voert 3FM in de week voor kerst actie voor het goede doel en zetten de dj’s zich samen met heel Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk geld in te zamelen, deze editie voor kinderen met een metabole ziekte.

DJ’s

Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman worden opnieuw opgesloten in het Glazen Huis van 3FM om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Voor het eerst in de geschiedenis gaan dezelfde dj’s het opeenvolgende jaar het Glazen Huis in.

Kijken en luisteren

3FM Serious Request is 24 uur per dag te volgen via 3FM, NPO Start of NPO 1 extra. Deze laatste zender is bij vrijwel alle aanbieders te volgen via kanaal 81. De zender kan ook online worden bekeken.

Meer informatie via deze website.