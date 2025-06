Het popfestival Pinkpop is ook dit jaar weer uitgebreid te volgen via de NPO op zowel radio, televisie en Internet.

NPO 3FM

Met de 54e editie van het festival in aantocht is NPO 3FM het hele weekend te horen vanuit Landgraaf, met live muziek van onder meer Olivia Rodrigo, Claude, Justin Timberlake, Tate McRae, Muse en Oscar and the Wolf. Tijdens Pinkpop zendt 3FM op vrijdag, zaterdag en zondag van 16.00 tot 01.00 uur live uit vanaf het festivalterrein.

Op vrijdag 20 juni is tussen 09.00 en 16.00 uur de 3FM Top Pinkpop te horen: tracks van artiesten die dit jaar, of de afgelopen jaren, op Pinkpop hebben gestaan.

3voor12 en NPO 2 extra

Muziekliefhebbers én Pinkpopbezoekers kunnen de liveshows terugvinden in de gratis NPO Luister-app en op het YouTube-kanaal van 3voor12. Op de website van 3voor12 zijn traditiegetrouw recensies terug te vinden van vrijwel álle optredens tijdens Pinkpop en na afloop van het festival een Top 25 met de beste optredens van deze editie. Gedurende het hele festival is de livestream van Pinkpop 24/7 via NPO 2 extra. NPO 2 Extra is ook te zien bij de meeste digitale tv-aanbieders op kanaal 82.

Het beste van Pinkpop op NPO Radio 2

NPO Radio 2 zendt op zondagavond ‘Het beste van Pinkpop’ uit van 19.00 tot 00.00 uur. Live vanaf het festivalterrein in Landgraaf presenteren NPO Radio 2-dj’s Leo Blokhuis en Annemieke Schollaardt de hoogtepunten van de 54e editie van het langstlopende festival in Europa.

NPO 3

Op zaterdag 21 juni en zondag 22 juni presenteren Vera Siemons, Eva Cleven en Jeroen Woe Pinkpop 2025 vanaf het festivalterrein in Landgraaf.Er zijn optredens te zien van o.a. Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Muse, The Last Dinner Party, Tate McRae, Biffy Clyro, Cypress Hill, Faithless, girl in red, Kaiser Chiefs, Oscar and the Wolf, Ronnie Flex & The Fam, Amyl and the Sniffers en nog veel meer. Pinkpop 2025 is op zaterdag 21 juni om 22.00 uur en op zondag 22 juni 22.40 uur te zien op NPO 3 en via NPO Start.