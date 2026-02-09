NPO Klassiek breidt de Filmmuziek Toplijst verder uit. De lijst gaat verder als de Filmmuziek Toplijst 400. “Deze verdubbeling markeert de grootste editie ooit. Luisteraars worden van 16 tot en met 20 maart ondergedompeld in de allermooiste soundtracks, gekozen door het publiek zelf“, aldus de radiozender in een persbericht. In 2024 werd de lijst al uitgebreid van 100 naar 200 nummers.

“Reis de wereld van soundtracks”

Tim Moen, zendermanager NPO Klassiek: “Met de Filmmuziek Top 400 nemen we luisteraars mee op reis door de wereld van soundtracks. Het enthousiasme voor onze jaarlijkse toplijst is zo groot dat we dit jaar uitbreiden van 200 naar 400 scores, waarmee we nog dieper kunnen duiken in dit rijke genre. Een week lang brengen we onze grootste ode aan de filmcomponist tot nu toe.”

Stembus

De stembussen voor de Filmmuziek Top 400 openen op vrijdag 20 februari om 08:00 uur. Wat de meest legendarische muziek is, bepaalt de luisteraar. Er kan tot en met vrijdag 27 februari gestemd worden op de beste soundtracks via deze website.

Uitzending Filmmuziek Top 400

Vanaf de start van de stemperiode is er in de programmering van NPO Klassiek veel aandacht voor filmmuziek. De Filmmuziek Top 400 wordt van maandag 16 tot en met 20 maart uitgezonden tussen 09:00 en 17:00 uur. Aansluitend is er iedere dag van 17:00 tot 19:00 uur een thema-uitzending van het programma Podium (NTR) te horen met gasten en livemuziek.

Beeld

De uitzending van de Filmmuziek Top 400 is ook live in beeld te volgen via visual radio op npoklassiek.nl/live, de NPO Luister-app en NPO 2 Extra.

NPO 2 Extra

Op NPO 2 Extra is er vanaf 14 maart veel aandacht voor de Filmmuziek Top 400. Zo zijn er de hele week documentaires, films en filmmuziekconcerten te zien. Ook is op NPO 2 Extra een kijkje in de studio van NPO Klassiek mogelijk. De hele Filmmuziek Top 400 is tussen 16 en 20 maart dagelijks te horen en te zien via NPO 2 Extra.

Filmmuziekconcert (AVROTROS)

Op vrijdag 27 februari presenteert NPO Klassiek het jaarlijkse Filmmuziekconcert tijdens het AVROTROS Vrijdagconcert in TivoliVredenburg, Utrecht. Onder leiding van dirigent Sander Teepen speelt de Nordwestdeutsche Philharmonie bekende scores als Jaws (John Williams), Pirates of the Caribbean (Hans Zimmer), Black Book: The Endless River (John Barry) en een James Bond-medley. Het concert is live te zien via npoklassiek.nl/live en natuurlijk te horen op NPO Klassiek. De presentatie is in handen van Maria Fiselier.