In november is NPO 2 Extra de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

NPO 2 Extra

NPO 2 Extra, een themazender van de NPO, besteedt 24 uur per dag aandacht aan thema’s als klassieke muziek, literatuur, dans en theater. Je ziet er reportages van festivals en evenementen zoals de Uitmarkt, het Nederlands Film Festival, Pinkpop en North Sea Jazz, maar ook liveoptredens, speelfilms en documentaires, aldus de aanbieder op haar website.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand november gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.