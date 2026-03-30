In de maand april is de televisiezender TOP 40 TV de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Muziek

De muziekzender van de TOP 40 is sinds begin dit jaar te zien in het Pluspakket van KPN. “Geniet van de grootste hits en tijdloze klassiekers. De zender verbindt muziek uit het verleden met de hits van nu. Naast clips kijk je ook naar Qmusic Top 40 Live. Of ontdek legendarische archiefbeelden uit Countdown”, aldus KPN.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand april zonder meerkosten te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.