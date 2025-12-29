Muziekzender Top 40 TV is vanaf donderdag 1 januari ook te zien bij aanbieders KPN en Odido. Deze uitbreiding wordt gevierd met een speciale programmering.

Top 100 Over 2025

Top 40 TV brengt zowel op oudejaarsdag als Nieuwjaarsdag de ‘De Top 100 Over 2025’ met daarin de grootste hits van 2025. Het programma is te zien tussen 12.00 en 18.00 uur. “De zender was al te zien bij Ziggo (op kanaal 601) en ook kunnen abonnees van KPN (op kanaal 114) en Odido (op kanaal 240) vanaf 1 januari 2026 kijken naar de clips bij de hits”, aldus de tv-zender.

“Blij”

“Top 40 TV brengt de kijker 24 uur per dag de clips bij de hits van gisteren, vandaag en morgen. We zijn enorm blij dat we met de uitbreiding bij KPN en Odido een nog groter publiek kan genieten van de mooiste clips uit binnen- en buitenland”, aldus Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40.

Qmusic

Op Qmusic kun je de 100 grootste hits van het jaar horen in de Top 100 Over 2025 op Nieuwjaarsdag vanaf 11.30 uur.