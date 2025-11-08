Vanaf 1 januari 2026 is de muziekzender Top 40 TV ook te zien via het digitale televisieaanbod van aanbieders KPN en Odido.

Uitbreiding

Top 40 TV is op 4 maart van start gegaan bij Ziggo en is sindsdien bij steeds meer netwerken te bekijken. De zender maakt sinds enige tijd onderdeel uit van het muziekpakket van MUZIEKKIOSK. De zender is sinds eind september ook te zien via Stichting Kabelnet Veendam. Vanaf januari 2026 zal de zender ook worden opgenomen in de pluspakketten van KPN en Odido.

“Trots en dankbaar”

“Top 40 TV brengt de kijker 24 uur per dag de clips bij de hits van gisteren, vandaag en morgen. We zijn enorm trots en dankbaar dat we nu ook een overeenkomst hebben met KPN en Odido. Daarmee kan een nog groter publiek genieten van de mooiste clips uit binnen- en buitenland”, aldus Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40 in een persbericht.