De televisiezender Top 40 TV is vanaf nu in meer huiskamers te zien in Nederland. Tot op heden was de zender exclusief te zien via Ziggo. Zo heeft aanbieder SKV uit Veendam de zender toegevoegd aan haar tv-aanbod.

SKV

Top 40 TV maakt vanaf nu onderdeel uit van het televisiepakket van MUZIEKKIOSK. De televisiezender van Erik de Zwart brengt videoclips uit de Top 40 die dit jaar 60 jaar bestaat. MUZIEKKIOSK bevat naast Top 40 TV ook de tv-zenders TV Oranje, SchlagerTV en NashvilleTV. Sinds begin deze week is de muziekzender ook te zien bij Stichting Kabelnet Veendam (SKV) via kanaal 134.

Verdere uitbreiding

“Inmiddels heeft ook distributeur PLINQ uit Dalfsen besloten om de nieuwe premiumzender in haar pakket op te nemen. Meerdere tv-aanbieders zullen naar verwachting nog dit jaar besluiten om Top 40 TV in hun basispakket op te nemen, als onderdeel van MUZIEKKIOSK“, aldus MUZIEKKIOSK in een persbericht.

Basmedia

Top 40 TV wordt technisch gefaciliteerd door Basmedia uit Steenwijk, dat naast de zenders van MUZIEKKIOSK veel nationale en internationale tv-zenders tot zijn klanten rekent.

