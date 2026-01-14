Muziekzender Top 40 TV wordt door steeds meer televisieaanbieders opgenomen in hun pakket. Deze maand voegen CAI Harderwijk en glasvezelaanbieder Matrix de muziekzender aan hun aanbod toe.

MUZIEKKIOSK

De zender was al te zien bij Ziggo, KPN, SKV Veendam, Odido en PLINQ. Met aanbieder Kabelnoord uit Dokkum zijn gesprekken gaande over doorgifte van de tv-zender. Top 40 TV trad in september vorig jaar toe tot het televisiepakket MUZIEKKIOSK, dat daarnaast bestaat uit de Nederlandse zenders TV Oranje, SchlagerTV en NashvilleTV.

Top 40 TV

Top 40 TV is het 24/7-muziekkanaal van de Stichting Nederlandse Top 40. De zender draait de grootste hits en tijdloze klassiekers en vormt daarmee een muzikale brug tussen verleden, heden en toekomst. Naast de reguliere clipprogrammering zendt de tv-zender ook Qmusic Top 40 Live uit en zijn er archiefbeelden uit het legendarische programma Countdown. Meer informatie via deze pagina.