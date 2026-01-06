Televisiezender Top 40 TV is in de maand januari gratis te zien in het digitale basispakket van aanbieder Odido. De zender is te zien via kanaal 18.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Top 40 TV

Muziekzender Top 40 TV is sinds januari opgenomen in het aanbod van Odido. “Top 40 TV is een muziekzender die je meeneemt door de dag. Muziek tijdens het ontbijt – met de klok in beeld zodat je niet te laat bent. Ook perfect om op zaterdagavond een lekker feestje bij te bouwen. De actuele Top 40 in de juiste volgorde. Iedere zaterdag en zondag om 14.00 uur zie je de clips uit de actuele Top 40. In de enige juiste volgorde. De actuele hits, de grootste hits uit het verleden, afgewisseld met nieuwe muziek. Ontdek deze heerlijke muziekzender nu op kanaal 18.“, aldus Odido.

Vanaf februari is de zender weer exclusief te zien in het aanvullende pakket Kids & Music.