Odido is getroffen door een cyberaanval, waarbij gegevens van klanten zijn geraakt. Op basis van onderzoek betreft het incident persoonsgegevens uit een klantcontactsysteem dat door Odido wordt gebruikt. Er zijn geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens betrokken.

“Betreurt de situatie”

“Odido betreurt deze situatie enorm en zet zich volledig in om de impact van dit incident te beperken en klanten van alle noodzakelijke ondersteuning te voorzien. Belangrijk om te benadrukken is dat onze operationele dienstverlening niet is getroffen; klanten kunnen veilig blijven bellen, internetten en tv-kijken“, aldus de telecomprovider in een persbericht.

Maatregelen

De ongeautoriseerde toegang tot het systeem is zo snel mogelijk beëindigd. Daarnaast heeft Odido externe cybersecurity-experts ingeschakeld om te ondersteunen bij het nemen van aanvullende beveiligingsmaatregelen als onderdeel van de respons op dit incident.

Informeren

Betrokken personen ontvangen zo spoedig mogelijk rechtstreeks een e-mail van Odido. Vanwege de oplage kan het informeren van alle betrokken klanten tot 48 uur in beslag nemen. Daarnaast heeft Odido het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Speciale informatiepagina

Via de website van Odido kunnen betrokkenen meer informatie vinden over dit incident en over stappen die zij zelf kunnen nemen, naast de maatregelen die Odido al heeft getroffen. De informatie is beschikbaar via deze pagina.