Televisiezender Crime+Investigation is in de maand februari gratis te zien in het digitale basispakket van aanbieder Odido. De zender is te zien via kanaal 18.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Crime+Investigation

Deze maand is Crime+Investigation de zender van de maand bij aanbieder Odido. “Crime +Investigation onderzoekt de duistere kanten van het menselijk leven. Het biedt de kijkers verhalen van waargebeurde misdaden. Deze ongelooflijke verhalen zijn vaak de inspiratie achter jouw favoriete TV drama’s en series. In de programma’s van Crime+Investigation worden de deuren naar misdaadlaboratoria, politiearchieven en rechtbanken voor jou geopend. Als kijker word je meegesleept met de recherches terwijl zij bewijsstukken bij elkaar zoeken en de aanwijzingen aan elkaar puzzelen. Jij reist mee naar de kern van de criminele onderwereld en ontdekt de waarheid achter de titels/namen van ’s werelds beruchtste misdaden en moordenaars. Ontdek deze spannende programma’s nu op kanaal 18“, aldus Odido.

Vanaf maart is de zender weer te zien in een aanvullend pakket van aanbieder Odido.