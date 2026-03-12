Per 14 april voert KPN een aantal wijzigingen door in haar Pluspakket. Er worden vier nieuwe zenders toegevoegd. Daarnaast stopt KPN met aanbieden van het on-demand bekijken van series en films in het Pluspakket.

Nieuwe televisiezenders

Per 14 april worden de televisiezenders Fight Sports Channel (kanaal 38), Moonbug (kanaal 54), Dog & Cat TV (kanaal 88) en Climax (kanaal 660 toegevoegd. Fight Sports Channel biedt alles over vechtsport: live boksen, MMA, kickboksen en martial arts. Inclusief exclusieve K‑1‑content, klassiekers en dagelijks vechtsportnieuws. Moonbug is een kinderzender voor peuters en kleuters met bekende titels als Cocomelon, Blippi en Little Angel. Dog & Cat TV is een zender voor dierenliefhebbers met programma’s over gedrag, verzorging en bijzondere verhalen over honden en katten. Climax is een zender met 24/7 korte, erotische, films in verschillende genres.

Films en Series

KPN stopt per 14 april met het aanbieden van on demand series en films in het Pluspakket. “Daarnaast zien we dat het kijken van films en series on demand binnen het Pluspakket weinig wordt gebruikt. Daarom vervalt dit onderdeel per 14 april. In plaats daarvan krijg je toegang tot de nieuwe extra zender Frame Movies & Series (kanaal 70)”, aldus de aanbieder. Meer over de nieuwe televisiezenders vind je hier.

Hindi Pakket

Onlangs heeft KPN al een wijziging doorgevoerd in het aanvullende Hindi Pakket. Vijay TV (op kanaal 135) is vervangen door Colors. Meer informatie over het Hindi Pakket vind je hier.