Aanbieder CAI Harderwijk gaat vanaf 2026 een groot deel van haar televisiezenders alleen nog in HD-kwaliteit aanbieden. Het basispakket van de aanbieder bestaat nu nog uit 27 HD-zenders. Dit aantal wordt uitgebreid naar 65 televisiezenders in HD-kwaliteit.

Einde pluspakket

Eerder dit jaar maakte CAI Harderwijk al bekend dat de aanbieder per 1 januari 2026 stopt met het aanbieden van haar aanvullende Pluspakket. “Het aanbieden van dit pakket brengt extra kosten met zich mee, terwijl veel zenders tegenwoordig op andere manieren beschikbaar zijn“, aldus de aanbieder. Het basispakket ging eerder dit jaar al flink in prijs omlaag (van € 20,32 naar € 14,50 per maand).

Meer HD-kwaliteit

Dit basispakket wordt per januari 2026 uitgebreid met meer televisiezenders in HD-kwaliteit. De bestaande zenders in standaard/SD-kwaliteit zullen hierdoor verdwijnen. Via een speciale website van de aanbieder is meer informatie te vinden over de aanstaande wijziging.