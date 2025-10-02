Op 14 oktober verhuizen drie televisiezenders bij Ziggo naar een ander voorkeuzekanaal. Het gaat om Eurosport 1, ID en XITE.

Verhuizing

Per 14 oktober verhuist Eurosport 1 van kanaal 20 naar kanaal 25. ID (Investigation Discovery) verhuist van kanaal 123 naar kanaal 20. “En het is Ghostober deze maand, met extra veel griezelige programma’s”, aldus Ziggo.

XITE

XITE verhuist op haar beurt van kanaal 25 naar kanaal 123 en 161. Op kanaal 123 is vanaf dan de muziekzender XITE te vinden en via kanaal 161 open je de XITE-app. Deze zenders zijn onderdeel van TV Start, TV Complete en TV Max. Meer informatie via de website van Ziggo.