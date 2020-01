De 40 non-stop muziekkanalen van XITE Music zijn vanaf dinsdag 28 januari te beluisteren via een speciale app op de Mediabox XL en Mediabox Next van Ziggo.

XITE Music

Sinds 1 april van het vorige jaar biedt Ziggo 40 non-stop muziekkanalen van XITE Music. De non-stop muziekkanalen van XITE Music vervingen destijds het aanbod

van Stingray.

App

Vanaf dinsdag 28 januari zijn de radiozenders van XITE Music ook te beluisteren via een speciale app op de Mediabox XL en Mediabox Next. Voor abonnees van Ziggo die niet de beschikking hebben over een dergelijke ontvanger verandert er niks. De kanalen blijven op deze ontvangers te beluisteren via de kanalen 863 tot en met 902.

Appstore

De app voor de Mediabox XL en Mediabox Next is vanaf dinsdag 28 januari te downloaden in de appstore van de Mediabox.