Per 1 september voert Ziggo een prijsverhoging door voor klanten die een extra Mediabox of CI+-module huren. Het gaat om een prijsverhoging tot 2 euro per maand.

Extra

“Per 1 september 2025 wijzigen we de prijzen van extra mediaboxen en CI+ modules. Op deze manier kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van onze producten en diensten“, aldus Ziggo op haar website. Televisie kijken op een toestel in de slaap- en/of kinderkamer wordt dus duurder bij Ziggo.

Tot 2 euro per maand meer

Klanten die een extra Mediabox Next (Mini) en/of CI+module huren gaan per 1 september meer betalen. De huurprijs van de eerste Mediabox en/of CI+module verandert niet . De prijs van een extra Mediabox Next Mini gaat 2 euro omhoog en komt uit op 6 euro per maand. De huur van de Mediabox Next gaat met 1 euro per maand omhoog. De huur van een extra CI+-module gaat omhoog van 2 euro per maand naar 4 euro per maand.