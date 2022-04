Ziggo heeft een nieuwe Mediabox toegevoegd aan haar aanbod. Naast de Mediabox XL, Mediabox Next is er nu ook de Mediabox Next Mini.

“Kleiner en duurzamer”

Deze kleinere, duurzame mediabox biedt volgens Ziggo dezelfde tv-ervaring als de bestaande Mediaboxen en is vanaf 19 april inbegrepen bij het TV Start-pakket van het telecombedrijf.

Met de Next Mini is 4K-kijkervaring nu standaard in alle pakketten. “De mediabox biedt ultrascherp beeld, stembediening en toegang tot bekende streamingdiensten als Netflix, Videoland en Viaplay“, aldus Ziggo.

4K

De Next Mini weegt minder dan 100 gram en biedt 4K-beeldkwaliteit. 4K of Ultra HD is met 3840 x 2160 pixels vier keer scherper dan Full HD. Naast een geschikte mediabox is daarvoor ook een 4K-geschikte televisie nodig.

Duurzame box

“De Next Mini bouwt voort op de functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van onze andere mediaboxen“, aldus Marcel de Groot, directeur Consumentenmarkt. “Hiermee bieden we nog meer gemak en kijkplezier. Daarnaast is de mediabox energiezuinig en is hij deels gemaakt van duurzaam materiaal. De introductie van deze box draagt bij aan onze doelstelling om zoveel mogelijk klanten gebruik te laten maken van onze beste tv-ervaring.”

Geen coax

Om televisie te kijken op deze nieuwe ontvanger is geen coax-kabel meer nodig. De ontvanger maakt gebruikt van het internetsignaal via een kabel of wifi. “Een stabiele internetverbinding is dus extra belangrijk. Voor het meeste kijkplezier verbind je de Next Mini met een internetkabel. Deze sluit je aan op de bijgeleverde voedingsadapter” ,aldus Ziggo.

Beschikbaar

De Next Mini wordt gefaseerd geïntroduceerd en komt eerst beschikbaar in TV Start. Daardoor biedt Ziggo nu in alle abonnementen dezelfde tv-ervaring. Later zal de Next Mini ook beschikbaar komen in TV Complete en TV Max. Ook voor een tweede televisie biedt Ziggo de Next Mini.