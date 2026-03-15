Komende nacht kunnen de kijkers op FilmBox live volgen hoe de grootste filmsterren in het Dolby Theatre in Hollywood de felbegeerde gouden Oscars-beeldjes in ontvangst nemen. FilmBox zendt zowel de rode loper als de live-uitreiking uit, met Conan O’Brien als host. Wie de hoogtepunten later wil terugkijken, kan op maandag 16 maart om 20.30 uur op de zender terecht voor de samenvatting van de show.

“Enorme eer”

“Het is voor ons een enorme eer dat we opnieuw de Oscars live naar Nederland mogen brengen. De 98ste editie belooft, met de unieke komische stijl van Conan O’Brien, een onvergetelijk en humoristisch spektakel te worden. We zijn trots dat steeds meer kijkers hun weg naar FilmBox weten te vinden voor de internationale prijzenshows voor films en series, zoals de Oscars en de Golden Globes. En met het oog op de toekomst kan ik alvast delen dat we ook de 99ste en de feestelijke 100ste Oscar-editie in 2027 en 2028 exclusief op FilmBox gaan uitzenden,” aldus Alco de Jong, Country Manager CANAL+ Nederland.

Vanaf de rode loper

Vanaf 23.30 uur Nederlandse tijd kijk je live naar de rode loper en de volledige uitreiking op Filmbox.Op maandag 16 maart om 20.30 uur zendt FilmBox een uitgebreide samenvatting uit met alle hoogtepunten. Voorafgaand aan de Oscar®-nacht vertoont FilmBox op zondag 15 maart om 21.05 uur de veelgeprezen film Emilia Pérez, een muzikale misdaadfilm die maar liefst dertien Oscarnominaties ontving.

De zender is te vinden bij Ziggo op kanaal 100 en bij KPN op kanaal 50.