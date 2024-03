Televisiezender Filmbox zendt ook dit jaar de uitreiking van de Oscars live uit. De uitzending begint aanstaande zondag, 10 maart, om 23.30 uur.

Uitzending

Om 23.30 uur Nederlandse tijd begint de pre-show op televisiezender Filmbox met de rode loper en vanaf middernacht is de live show te volgen. Wie liever vroeg gaat slapen kan uitkijken naar een uitgebreide samenvatting op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart om 20.30 uur.

Jimmy Kimmel

De genomineerden zijn inmiddels bekend: Oppenheimer (dertien nominaties), Killers of the Flower Moon (tien nominaties), Poor Things (elf nominaties) en Barbie (acht nominaties) zijn de grootste kanshebbers. De presentatie van de prestigieuze award show is voor de vierde keer in handen van host en comedian Jimmy Kimmel.

Films

Vooruitlopend op de uitreiking zendt Filmbox zondag drie “Oscar-waardige”-films uit. Vanaf 17.45 uur zijn de films Rain Man, Vicky Cristina Barcelona en het Belgisch-Nederlandse Close te zien.

Basispakket

FilmBox is bij een groot aantal providers te zien in het digitale basispakket: de zender is beschikbaar in het basispakket van Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal (kanaal 14), DELTA (kanaal 34), Caiway (kanaal 22), Online.nl (kanaal 14), Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond.

Meer informatie via deze website.