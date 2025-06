Van 3 t/m 30 juni zijn tv-zenders NPO 2 Extra, Curiosity Channel en OUTtv tijdelijk te zien voor alle klanten van Ziggo met een abonnement op de pakketten TV Start en TV Complete. Normaal maken deze drie zenders onderdeel uit van het TV Zenders Plus-pakket.

NPO 2 Extra

NPO 2 Extra is het digitale themakanaal van de Nederlandse Publieke Omroep dat de focus legt op kunst en cultuur. Van 20 t/m 22 juni kijk je non-stop naar Pinkpop. NPO 2 Extra is te vinden op kanaal 82.

Curiosity Channel

Op Curiosity Channel zie je bekroonde documentaires en programma’s over wetenschap, natuur, geschiedenis, technologie en lifestyle. “Kijk bijvoorbeeld vanaf maandag 9 juni om 21.00 uur naar Proof of Concept, een programma over wetenschap & filosofie. Of kijk naar Myths & Monsters vanaf 3 juni om 21.00 uur over het mythische landschap van Europa en beroemde legendes”, aldus Ziggo. Curiosity Channel is te zien op kanaal 201.

OUTtv

OUTtv staat in juni in teken van Pride. “Kijk in juni naar meeslepende Queer realityseries, indrukwekkende documentaires, eigenzinnige arthousefilms én marathonweekenden”, aldus Ziggo OUTtv zie je op kanaal 129.

Vanaf 1 juli zijn deze zenders weer onderdeel van TV Max en het zenderpakket TV Zenders Plus.