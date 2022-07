Aanbieder Ziggo is vandaag, dinsdag 12 juli, gestart met de doorgifte van de televisiezender Curiosity Channel. De zender maakt onderdeel uit van de premiumpakketten Movies & Series XL en TV Zenders Plus en is te vinden op kanaal 201.

Uitbreiding aanbod

Op 30 juni jl heeft Ziggo het aanbod van haar digitale televisiepakket uitgebreid met een aantal zenders. Het digitale basispakket TV Standard is toen uitgebreid met de zenders Filmbox (kanaal 100) en njam! (kanaal 80). ducktv (kanaal 311) en Playboy TV Europe (kanaal 799) zijn onderdeel geworden van de pakketten Movies & Series XL en TV Zenders Plus.

Curiosity Channel

Bij die uitbreiding zou ook Curiosity Channel horen maar de doorgifte van die zender wat vertraagd. Per vandaag, dinsdag 12 juli, wordt de zender wel doorgegeven. De zender biedt volgens Ziggo “bekroonde originele waargebeurde films, shows en series over onderwerpen als wetenschap, natuur, geschiedenis, technologie en lifestyle”.