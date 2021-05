Canal Digitaal gaat filmzender FilmBox aanbieden

Vanaf 4 mei kunnen alle satelliet-klanten van Canal Digitaal kijken naar een nieuw filmkanaal: FilmBox. FilmBox is eigendom van SPI International.

Exclusief

FilmBox is vanaf 4 mei te zien op kanaal 14 en vertoont speciaal voor alle filmliefhebbers de hele dag exclusieve films zonder reclameonderbrekingen. “Hiermee is Canal Digitaal de enige televisieprovider die FilmBox aanbiedt aan zijn klanten in het basispakket“, aldus de aanbieder in haar persbericht.

On-demand

De samenwerking met SPI International ligt in lijn met de nieuwe weg die Canal Digitaal vorig jaar is ingeslagen door zich naast lineaire tv ook te richten op on demand kwaliteitsseries en –films. “Met het nieuwe FilmBox-kanaal wil Canal Digitaal zijn klanten nog meer voorzien in hun behoefte aan nieuwe content. Bovendien hoeven abonnees hier niet extra voor te betalen”, aldus de aanbieder.

Aanbod

FilmBox levert een gevarieerd aanbod van Hollywood blockbusters, klassiekers en populaire series aan meer dan 30 miljoen huishoudens wereldwijd. Hoogtepunten voor de maand mei zijn: 10 Things We Should Do Before We Break Up (2019), Unsane (2018) en Crypto (2019).

Daarnaast maakt de Netflix-serie NARCOS zijn lineaire tv-debuut in Nederland op FilmBox, waar kijkers de eerste drie seizoenen en het vierde seizoen met de titel NARCOS: Mexico op maandag kunnen zien en de herhalingen op zondag.

Film 1

SPI International is momenteel al actief op de Nederlandse betaaltelevisiemarkt met het premium filmmerk Film1, dat vier lineaire kanalen en on demand-aanbod heeft. Door FilmBox standaard in het basispakket aan te bieden, maakt Canal Digitaal deze content toegankelijk voor al zijn satellietklanten.

FilmBox wordt in eerste instantie beschikbaar voor DTH-abonnees. Later dit jaar zal FilmBox ook beschikbaar zijn voor OTT en IPTV. Hierdoor komt de zender ook beschikbaar bij het televisie-aanbod van onder andere Online.NL en Freedom Internet.