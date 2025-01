Voor het eerst zijn de Golden Globe Awards in Nederland live te zien op tv-zender FilmBox. De prijzen voor de beste films en televisieseries worden komende nacht uitgereikt

82e editie

Vrijwel alle tv-kijkers krijgen de kans om de 82ste editie in de nacht van zondag 5 januari op maandag 6 januari vanaf 2.00 uur bij FilmBox te volgen. Wie liever vroeg naar bed gaat, hoeft niets te missen: de gehele ceremonie is maandag 6 januari om 20.30 uur opnieuw op de zender te zien. FilmBox is onder meer beschikbaar in het basispakket van CANAL+, Ziggo en KPN en bereikt daarmee 95% van de Nederlandse huishoudens.

Nominaties

In de filmcategorieën zijn Emilia Pérez (tien nominaties), The Brutalist (zeven) en Conclave (zes) de grootste kanshebbers. Bij de series zijn The Bear (vijf), Only Murders in the Building en Shōgun (beide vier) voor meerdere prijzen genomineerd.

