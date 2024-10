Per 1 oktober is tv-zender FilmBox onderdeel van het KPN-basispakket op kanaal 50. Hiermee vergroot de zender haar bereik van 56% naar 95% van de Nederlandse huishoudens.

Films zonder reclame

FilmBox vertoont 24 uur per dag de beste films zonder reclame-onderbrekingen, zodat kijkers ongestoord kunnen genieten van Hollywood-blockbusters, filmklassiekers en de beste arthouse-titels. FilmBox was al onder andere te zien in het basispakket van providers CANAL+, Ziggo, Delta en Caiway.

“Blij”

Jeroen Bergman, Chief Content Officer CANAL+ Luxemburg: “We zijn ontzettend blij met deze uitbreiding van FilmBox naar alle KPN-abonnees. Hierdoor bereiken we een nog groter publiek en kunnen we dagelijks een scala uitstekende films aanbieden“.

Jochem de Jong, VP Partnerships, TV & Entertainment bij KPN licht toe: “Met het toevoegen van FilmBox breiden we ons zenderaanbod uit met een zender die topfilms aanbiedt. Dat past perfect in ons streven om het beste entertainment te bieden met KPN TV+.”

Meer informatie via deze website.